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«Манчестер Юнайтед» может снести «Олд Траффорд»

15 Марта 2022 • 10:31 Комментировать

Стали известны подробности возможной реконструкции «Олд Траффорд».

Один из вариантов реконструкции «Олд Траффорд» включает драматичный шаг – снести свой знаменитый, но потускневший 112-летний стадион и играть в другом месте, пока на том же месте будет строиться новая арена мирового класса. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, всего клуб рассматривает три предложения по реконструкции. В настоящее время считается, что реконструкция южной трибуны наиболее привлекательна для владельцев клуба - семьи Глейзеров, и поэтому этот вариант является наиболее вероятным. Он также будет наиболее приемлемым для болельщиков.

«Олд Траффорд» остаётся одним из самых известных стадионов в мировом спорте, который принимал игры Чемпионата мира и Чемпионата Европы, а также финал Лиги чемпионов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
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