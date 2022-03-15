Различные источники сообщают, что полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц входит в сферу интересов лондонского «Арсенала».

18-летний атакующий полузащитник является ключевым игроком немецкого клуба, за который он провел 81 игру, забил 32 года и отдал 26 результативных передач. На данный момент Вирц восстанавливается после травмы. Предполагается, что он сможет вернуться на поле по окончании сезона.

Футболист уже вызвал интерес у нескольких больших клубов, таких как «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость игрока составляет около 63 миллионов фунтов стерлингов.