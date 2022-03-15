Двойные стандарты: «Челси» может стать вторым «саудовским» клубом в Англии

Роман Абрамович, попавший под невероятно жёсткие антироссийские санкции со стороны Запада, в самое ближайшее время перестанет владеть лондонским «Челси». Пока до конца непонятно, получит он какие-либо деньги или нет, но то, что ему придется расстаться с «Челси» – неоспоримый факт. «Евро-Футбол.Ру» попытался разобраться, почему за 19 лет никто не критиковал Абрамовича, и чем русские хуже саудитов.

Лозунг «спорт вне политики» уже выглядит настоящей издёвкой. Спорт превратился не просто в элемент политики, а в один из его рычагов. Когда Роман Абрамович приобретал «Челси», все прекрасно знали, откуда у него его миллиарды и какие у него отношения с российской властью. Тем не менее ни разу за это время у английских политиков и общественных деятелей не возникало вопросов к Абрамовичу. Роман Аркадьевич не жалел денег и превратил «Челси» из середняка английского футбола в один из сильнейших клубов мира, который при нём дважды выиграл Лигу чемпионов. И вот, буквально за несколько дней, Абрамович, а вместе с ним и «Челси» превратились в изгоев.

Мало того что у Абрамовича заморозили активы, арестовали часть имущества, вынудили продать «Челси», так ещё и на сам клуб наложены серьёзные санкции. «Синим» запрещено покупать игроков, есть риск невыплаты заработной платы, и совершенно непонятно, как «Челси» будет добираться до Лилля на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов. Начали уходить спонсоры, а клубу не дают продавать атрибутику и билеты на матч. Всё лишь из-за того, что Абрамович имел деловые и личные контакты с Владимиром Путиным. Подобные действия английских властей выглядят по меньшей мере смешно. Абрамович уже сказал, что продаст клуб, зачем дальше уничтожать «Челси»? Совсем скоро у команды появятся новые владельцы, но нет – надо устроить показательную порку.

За эти две недели было немало новостей о возможных покупателях «Челси» – от швейцарского пенсионера-миллиардера Хансйорга Висса до Конора Макгрегора. Однако в последние дни больше всего стали говорить о владельце саудовского медиахолдинга Saudi Media Мохамеде Альхерейджи.

Вслед за наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, относительно недавно купившим «Ньюкасл», в Премьер-лиге может появиться ещё один саудовский владелец. Да, мы все прекрасно знаем, что у этих ближневосточных парней много денег. Но каким образом они заработаны? В Саудовской Аравии – жесточайшая цензура и многочисленные запреты, которые даже близко не придут на ум европейским жителям.

Абрамовича клеймят за отношения с Путиным, при этом Саудовская Аравия с 2015 года ведет ожесточенную войну в Йемене, за время которой погибло свыше 6400 мирных жителей, в том числе более 700 детей. По данным ВОЗ, жертвами авиаударов со стороны саудовцев стали не менее 5000 человек.

Однако на эти жертвы Европа предпочитает закрывать глаза и спокойно сотрудничать с арабскими принцами. В данной ситуации у «Челси» нет выхода, и клуб, очевидно, согласится едва ли не на любое предложение, лишь бы снять внезапно обрушившиеся санкции.

Но кто даст гарантии, что через несколько лет «Челси» и «Ньюкасл» снова не обложат запретами и не заставят владельцев продать клуб, если внешнеполитическая ситуация изменится?

Максим МАЛЮКОВ