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«Манчестер Юнайтед» готов предложить контракт Аканджи

15 Марта 2022 • 10:18 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готов согласовать условия личного контракта с защитником дортмундской «Боруссии» Мануэлем Аканджи. Англичане предлагают футболисту соглашение на 240 тысяч фунтов стерлингов в неделю (15 миллионов в год), сообщает Bild. Это на семь миллионов больше, чем игроку предлагает его нынешний клуб.

Контракт футболиста с «Боруссией» заканчивается в 2023 году.

Сообщается, что тренер «Юнайтед» Ральф Рангник стремится усилить центральную ось обороны клуба и Аканджи является одной из приоритетной целью английского клуба.

Трансферная стоимость Аканджи составляет около 21 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне в Бундеслиге защитник сыграл 18 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи
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