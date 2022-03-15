«Манчестер Юнайтед» готов предложить контракт Аканджи

«Манчестер Юнайтед» готов согласовать условия личного контракта с защитником дортмундской «Боруссии» Мануэлем Аканджи. Англичане предлагают футболисту соглашение на 240 тысяч фунтов стерлингов в неделю (15 миллионов в год), сообщает Bild. Это на семь миллионов больше, чем игроку предлагает его нынешний клуб.

Контракт футболиста с «Боруссией» заканчивается в 2023 году.

Сообщается, что тренер «Юнайтед» Ральф Рангник стремится усилить центральную ось обороны клуба и Аканджи является одной из приоритетной целью английского клуба.

Трансферная стоимость Аканджи составляет около 21 миллионов фунтов стерлингов. В этом сезоне в Бундеслиге защитник сыграл 18 матчей.