Кейн: С Конте мы строим новую культуру игры

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в беседе с журналистами Sky Sports поддержал главного тренера клуба Антонио Конте.

«Я все еще чувствую, что мы находимся в процессе. Мы два или три года боролись за трофеи, но за последние пару лет выпали из обоймы. Антонио строит культуру, которую он хочет в «Тоттенхэме» и хочет вернуть нас в нужное русло», - сказал Кейн.

Форвард призвал болельщиков дать команде время.

«Менеджер работает изо всех сил, и игроки работают. Это не быстрое решение, которое происходит за одну ночь, это требует времени и понимания», - добавил форвард.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает восьмое место в таблице АПЛ, отставая на 6 очков от зоны Лиги чемпионов.