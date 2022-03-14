«Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Кристал Пэлас»

В матче двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет в гостевом поединке с «орлами» из «Кристал Пэлас». Накануне встречи главный тренер «Манчестер Сити», каталонский специалист Хосеп Гвардиола, объявил стартовый состав своего клуба.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Кансело, Родриго, Де Брёйне, Бернардо Силва, Марез, Фоден, Грилиш.

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Жезус, Зинченко, Фернандиньо, Мбете.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» начнется в двадцать три часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.