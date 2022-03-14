Лукаку готов вернуться в «Интер» в рамках арендного соглашения

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку продолжает прорабатывать вариант своего ухода в «Интер». На этот раз бельгиец готов подписать арендное соглашение, причем понижение оклада не пугает игрока.

Газета Gazzetta.it сообщает, что форвард все еще расстроен положением в Лондоне. Лукаку уже получил серьезный штраф за высказывание в пользу итальянского клуба, но это больше не пугает футболиста сборной Бельгии.

Уход нападающего «Челси» полностью зависит от ситуации с Абрамовичем. Более того, важную роль играет Марина Грановская, которая вряд ли отпустит Ромелу, если останется на своем посту.