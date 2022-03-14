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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «Думаю, «Эвертон» вылетит из АПЛ»

14 Марта 2022 • 22:07 Комментировать
Эвертон
...
Ньюкасл
2.35 3.35 3.05
17.03 22:45

Бывший футболист сборной Англии Пол Мерсон считает, что «Эвертон» ждёт катастрофический итог сезона.

«Глядя на календарь «Эвертона» и на то, как они играют, я понимаю – у них огромные проблемы. Думаю, их ждёт вылет. Мне трудно представить, как они будут выбираться из этой ситуации. У них есть игры в запасе, но где они могут набрать очки? Им крайне необходимо обыграть «Ньюкасл», – заявил известный в прошлом игрок, ныне работающий экспертом на Sky Sports.

«Эвертон» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В последних четырёх матчах чемпионата «ириски» потерпели четыре поражения.

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Эвертон Пол Мерсон
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ЭВЕРТОН НЬЮКАСЛ
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