Мерсон: «Думаю, «Эвертон» вылетит из АПЛ»

Бывший футболист сборной Англии Пол Мерсон считает, что «Эвертон» ждёт катастрофический итог сезона.

«Глядя на календарь «Эвертона» и на то, как они играют, я понимаю – у них огромные проблемы. Думаю, их ждёт вылет. Мне трудно представить, как они будут выбираться из этой ситуации. У них есть игры в запасе, но где они могут набрать очки? Им крайне необходимо обыграть «Ньюкасл», – заявил известный в прошлом игрок, ныне работающий экспертом на Sky Sports.

«Эвертон» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В последних четырёх матчах чемпионата «ириски» потерпели четыре поражения.