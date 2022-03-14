В покупке «Челси» заинтересованы 200 человек

Издание Daily Mail сообщает о том, что в приобретении «Челси» заинтересованы сразу 200 человек.

Каждый заинтересованный в приобретении клуба обязан предоставить отчет и список инвесторов до 18 марта. Необходимо не просто иметь финансовые возможности, а объяснить свои мотивы относительно приобретения клуба. Почему именно «Челси»? Более того, необходимо предоставить план дальнейшего развития.

Окончательное решение и выбор покупателя будет сделан в ближайшее время. Критериев по выбору несколько:

Цена. Сохранение рабочих мест сотрудников клуба. План развития.

Из-за санкций Роман Абрамович больше не может управлять клубом.