В покупке «Челси» заинтересованы 200 человек

Издание Daily Mail сообщает о том, что в приобретении «Челси» заинтересованы сразу 200 человек.
Каждый заинтересованный в приобретении клуба обязан предоставить отчет и список инвесторов до 18 марта. Необходимо не просто иметь финансовые возможности, а объяснить свои мотивы относительно приобретения клуба. Почему именно «Челси»? Более того, необходимо предоставить план дальнейшего развития.
Окончательное решение и выбор покупателя будет сделан в ближайшее время. Критериев по выбору несколько:
- Цена.
- Сохранение рабочих мест сотрудников клуба.
- План развития.
Из-за санкций Роман Абрамович больше не может управлять клубом.