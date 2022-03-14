«Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой, не учитывая мнение игрока

Издание Marca утверждает, что руководители «Челси» продлили текущее соглашение с Сесаром Аспиликуэтой на год. При этом мнение самого футболиста не учитывалось.

Сегодня у 32-летнего испанца действует договор с «аристократами» до лета 2022 года. Изначально в контракте защитника была прописана опция, при которой клуб может самостоятельно принять решение о продлении соглашения. Именно сегодня данная опция была активирована.

По слухам защитник согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Каталонский гранд мог подписать Аспиликуэту бесплатно, но теперь придется выплатить компенсацию в случае оформления трансфера.

Футболист провел в текущем розыгрыше 33 матча в составе «Челси».