Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер рассказал, продажу какого игрока считает своей самой большой ошибкой

14 Марта 2022 • 18:42 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
3.85 4.20 1.80
16.03 23:15

Бывший менеджер «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о продаже, которую, по его мнению, не следовало допускать.

«Как мне кажется, большой ошибкой с нашей стороны было продавать Эшли Коула в «Челси». Он провёл в «Арсенале» много лет. Я думаю, его продажа была недоразумением. После ухода он продолжил своё развитие. Нам следовало приложить больше усилий для его удержания», – цитирует Венгера Metro.

Напомним, что переход Эшли Коула из «Арсенала» в «Челси» состоялся в 2006 году. Изначально «канониры» требовали за левого защитника более 30 млн евро, но в итоге продали за сумму, чуть превышающую 7 млн, а в обратном направлении проследовал Уильям Галлас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Челси Арсенал Лондон Эшли Коул
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой, не учитывая мнение игрока
19:18 · Англия. Премьер-лига
Роналду признался, что хотел бы увидеть на своем надгробном камне 2
18:42 · Англия. Премьер-лига
Венгер рассказал, продажу какого игрока считает своей самой большой ошибкой
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в борьбу за Исака
17:57 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
17:45 · Англия. Кубок Англии
«Севилья» интересуется защитником «Лиона»
17:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не намерен продавать второго голкипера
16:13 · Англия. Премьер-лига
Арсен Венгер: «Салах – это Месси и Роналду в одном»
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включается в борьбу за Рафинью
14:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Бернарду Силва никогда не выиграет «Золотой мяч». Но если бы выиграл, я был бы счастлив 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Торрейра хочет продолжить карьеру в «Фиорентине»
13:37 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ могут вернуть пять замен
13:09 · Англия. Премьер-лига
Эксперт: Тони – идеальная трансферная цель для «Арсенала»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Империя Романа»: баннер в поддержку Абрамовича провисел весь матч между «Челси» и «Ньюкаслом»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Жереми Фримпонг: Моя мечта – выйти на поле в футболке «Челси»
Все новости
Рекомендуем