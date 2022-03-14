Венгер рассказал, продажу какого игрока считает своей самой большой ошибкой

Бывший менеджер «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о продаже, которую, по его мнению, не следовало допускать.

«Как мне кажется, большой ошибкой с нашей стороны было продавать Эшли Коула в «Челси». Он провёл в «Арсенале» много лет. Я думаю, его продажа была недоразумением. После ухода он продолжил своё развитие. Нам следовало приложить больше усилий для его удержания», – цитирует Венгера Metro.

Напомним, что переход Эшли Коула из «Арсенала» в «Челси» состоялся в 2006 году. Изначально «канониры» требовали за левого защитника более 30 млн евро, но в итоге продали за сумму, чуть превышающую 7 млн, а в обратном направлении проследовал Уильям Галлас.