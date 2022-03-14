«Ливерпуль» включился в борьбу за Исака

«Ливерпуль» готов составить конкуренцию другим английским клубам в борьбе за подписание нападающего Александра Исака.

За 22-летним форвардом «Реал Сосьедада» также наблюдают лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Интерес «Ливерпуля» к Исаку, по сведениям Sunday Mirror, обусловлен неопределённой ситуацией с контрактами важных игроков атаки: соглашения Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино рассчитаны до лета 2023 года.

«Реал Сосьедад» оценивает шведа в 70 млн евро, а сам игрок предпочёл бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов на регулярной основе.

Александр Исак записал в свой актив 8 голов в 32 матчах нынешнего сезона за «Реал Сосьедад».