Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не намерен продавать второго голкипера

14 Марта 2022 • 17:35 Комментировать

Голкипер «Ливерпуля» Каоимхин Келлехер останется в клубе на следующий сезон. Футболист не покинет команду на постоянной основе и не будет отдан в аренду.

Источники массовой информации сообщают, что сразу несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании 23-летнего голкипера «красных».

Напоминаем, что именно Келлехер сыграл основную роль в финале Кубка английской лиги, где показал максимальную эффективность в серии пенальти.

Менеджмент клуба принял решение: Келлехер должен остаться на следующий сезон и быть резервным голкипером. Расставаться с футболистом никто не планирует.

Текущий контракт «Ливерпуля» с игроком действует до лета 2026 года.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Каомхин Келлехер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в борьбу за Исака
17:57 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш приступил к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
17:45 · Англия. Кубок Англии
«Севилья» интересуется защитником «Лиона»
17:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не намерен продавать второго голкипера
16:13 · Англия. Премьер-лига
Арсен Венгер: «Салах – это Месси и Роналду в одном»
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включается в борьбу за Рафинью
14:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Бернарду Силва никогда не выиграет «Золотой мяч». Но если бы выиграл, я был бы счастлив 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Торрейра хочет продолжить карьеру в «Фиорентине»
13:37 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ могут вернуть пять замен
13:09 · Англия. Премьер-лига
Эксперт: Тони – идеальная трансферная цель для «Арсенала»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Империя Романа»: баннер в поддержку Абрамовича провисел весь матч между «Челси» и «Ньюкаслом»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Жереми Фримпонг: Моя мечта – выйти на поле в футболке «Челси»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Хау считает, что судья был не прав, отменив пенальти
11:25 · Англия. Премьер-лига
Каррагер впечатлен игрой Таргетта
11:15 · Англия. Премьер-лига
Тренеры «Манчестер Юнайтед» уверены, что у Эланги огромный потенциал
Все новости
Рекомендуем