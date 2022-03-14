«Ливерпуль» не намерен продавать второго голкипера

Голкипер «Ливерпуля» Каоимхин Келлехер останется в клубе на следующий сезон. Футболист не покинет команду на постоянной основе и не будет отдан в аренду.

Источники массовой информации сообщают, что сразу несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании 23-летнего голкипера «красных».

Напоминаем, что именно Келлехер сыграл основную роль в финале Кубка английской лиги, где показал максимальную эффективность в серии пенальти.

Менеджмент клуба принял решение: Келлехер должен остаться на следующий сезон и быть резервным голкипером. Расставаться с футболистом никто не планирует.

Текущий контракт «Ливерпуля» с игроком действует до лета 2026 года.