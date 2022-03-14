«Манчестер Юнайтед» включается в борьбу за Рафинью

«Манчестер Юнайтед» может стать одним из претендентов на подписание бразильского полузащитника «Лидса» Рафинью, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника также заинтересованы «Барселона» и «Челси». Хотя источники, близкие к руководству каталонского клуба, утверждают, что футболист не является приоритетной целью.

Также была информация, что «Лидс» готов расстаться с Рафиньей, если поступит предложение в районе 25 миллионов евро. Однако, цена может быть снижена, если «лисы» не смогут удержаться в АПЛ по итогам сезона.

В этом сезоне Рафинья сыграл в 27 матчах АПЛ, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.