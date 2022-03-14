Гвардиола: Бернарду Силва никогда не выиграет «Золотой мяч». Но если бы выиграл, я был бы счастлив

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о своем отношении к полузащитнику Бернарду Силве.

«Он никогда не выиграет «Золотой мяч», потому что для этого нужно быть в социальных сетях, вы должны не просто побеждать, но и забивать много голов, а у Бернардо нет такого качества», - сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

При этом он отметил, что он был бы счастлив, если бы это все-таки произошло. «Если однажды это произойдет, мне бы это понравилось, я был бы рад за него, как и за любого другого игрока из нашей команды», - сказал он.