Торрейра хочет продолжить карьеру в «Фиорентине»

Уругвайский полузащитник Лукас Торрейра желает продолжить карьеру в «Фиорентине», где он сейчас играет на правах аренды, перейдя из лондонского «Арсенала». «Я вновь обрел радость как на поле, так и за его пределами, — сказал он Sky Italia. — Мое будущее не зависит от меня, потому что мой контракт по-прежнему принадлежит «Арсеналу».

Я уверен, что они придут к соглашению».

В текущем сезоне Серии А Торрейра сыграл в 24 матчах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Сообщается, что «Арсенал» согласен отдать игрока «Фиорентине», если те заплатят за него 15 миллионов евро.