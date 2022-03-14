В АПЛ могут вернуть пять замен

Представители английского элитного дивизиона думают над тем, чтобы в ближайшее время вернуть правило пяти замен.

По информации Daily Mail, в июне вопрос о пяти заменах будет обсуждаться на собрании руководителей клубов АПЛ. Некоторые команды из нижней части таблицы не хотят вводить пять замен, так как при таких условиях преимущество получат более богатые клубы с глубокой скамейкой запасных.

Напомним, что после коронавируса в АПЛ уже было введено правило пяти замен, но с сезона 2021/2022 было решено вернуться к более традиционным трём заменам.