«Империя Романа»: баннер в поддержку Абрамовича провисел весь матч между «Челси» и «Ньюкаслом»

Баннер в цветах российского флага и с надписью «The Roman Empire» («Империя Романа») провисел весь матч между лондонским «Челси» и «Ньюкаслом».

Необычный баннер в поддержку владельца лондонской команды Романа Абрамовича провисел на стадионе «Стэмфорд Бридж» весь матч. Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в концовке сумели вырвать победу у «сорок» со счётом 1:0. Три очка лондонцам принёс точный удар немецкого полузащитника Кая Хаверца.

Британское правительство ввело санкции против Романа Абрамовича, что обернулось финансовыми проблемами для «Челси».