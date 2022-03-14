Хау считает, что судья был не прав, отменив пенальти

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау остался недоволен решением судьи, после того как тот не назначил пенальти в матче 29-го тура АПЛ против «Челси».

«Я очень разочарован этим решением и тем, как они пришли к этому решению. С Джейкоба [Мёрфи] сорвали футболку», - считает Хау.

Тренер «Ньюкасла» уверен, что это был чистый пенальти и система ВАР должна была заставит судью пересмотреть свое решение.

«Ньюкасл» потерпел первое поражение за 9 игр, после того как «Челси» забил единственный гол на последних минутах матча.