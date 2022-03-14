Каррагер впечатлен игрой Таргетта

Выступая на Sky Sports, бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил способность защитника «Ньюкасла» Мэтта Таргетта навесить мяч и выполнять стандартные положения.

«Навесы от Таргетта как всегда хороши. Особенно его подачи с левой ноги», - сказал Каррагер.

В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» проиграл «Челси» со счетом 0:1, тем не менее игра 26 летнего защитника произвела впечатление на футбольного эксперта.

Таргетт присоединился к «сорокам» в зимнее трансферное окно из «Астон Виллы». За «Ньюкасл» в этом сезоне в АПЛ он провел 6 матчей.