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Бруну Фернандеш сдал положительный тест на коронавирус

14 Марта 2022 • 11:07 Комментировать

Звёздный португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сдал положительный тест на коронавирус.

По информации Manchester Evening News, 27-летний португальский футболист заразился коронавирусом и пропустит ближайшие поединок «красных дьяволов» с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В манчестерской команде надеются, что тест Бруну оказался ложноположительным и он всё же сможет сыграть с «матрасниками».

Напомним, что ответный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» пройдёт 15 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш коронавирус
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14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
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