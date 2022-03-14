Звёздный португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сдал положительный тест на коронавирус.

По информации Manchester Evening News, 27-летний португальский футболист заразился коронавирусом и пропустит ближайшие поединок «красных дьяволов» с мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В манчестерской команде надеются, что тест Бруну оказался ложноположительным и он всё же сможет сыграть с «матрасниками».

Напомним, что ответный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» пройдёт 15 марта.