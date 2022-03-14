Британский бизнесмен Бротон заинтересовался покупкой «Челси»

Бывший председатель правления «Ливерпуля» Мартин Бротон ведет переговоры о покупке «Челси», сообщает издание GOAL.

Бротон с детства является фанатом клуба. Ранее он был председателем British Airways и известен тем, что в 2010 году организовал продажу «Ливерпуля» компании Fenway Sports Group. После этой сделки «Ливерпуль» стал одним из сильнейших клубов мира, одержав победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

В настоящее время он возглавляет Sports Investment Partners, частную фирму, которая поддерживает бизнес в таких областях, как спортивные технологии и организация мероприятий.