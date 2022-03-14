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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба АПЛ хотят подписать защитника «Торино»

14 Марта 2022 • 10:25 Комментировать

Бразильский защитник «Торино» Глейсон Бремер приглянулся двум английским топ-клубам, которые могут подписать игрока в летнее межсезонье.

Как в своём «Твиттере» сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира, во время поединка «Торино» и миланского «Интера» за игрой 24-летнего бразильского футболиста наблюдали скауты «Ливерпуля» и лондонского «Тоттенхэма». Оба клуба хотят летом попробовать заполучить Бремера в свои ряды.

Напомним, что в этом сезоне Глейсон Бремер провёл в итальянской лиге 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Торино Глейсон Бремер
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