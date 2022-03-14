Экс-владелец «Челси» высказался о санкциях против клуба и Абрамовича

Бывший владелец «Челси» Кен Бэйтс высказался по поводу санкций против лондонской команды и её владельца Романа Абрамовича.

Бэйтс сказал, что, как обычно, от этих санкций страдают только обычные люди. Функционер отметил, что России вообще всё равно на все эти санкции, что делает британские государственные органы посмешищем для всего мира. Кен добавил, что, по большому счету, все эти государственные служащие просто бесполезны.

Напомним, что британское правительство ввело санкции против Романа Абрамовича, из-за чего у лондонской команды возникли финансовые трудности.