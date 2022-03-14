Салах четвертый сезон подряд забивает 20+ голов в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах четвертый сезон подряд достигает отметки в 20 забитых голов в АПЛ.

Только пять футболистов в истории Премьер-лиги могут похвастаться таким достижением – Алан Ширер, Серхио Агуэро, Тьерри Анри, Руд ванн Нистелрой и Гарри Кейн.

При этом Салах является единственным игроком «Ливерпуля», который смог добиться такого результата.

В этом сезоне в розыгрыше АПЛ Салах сыграл 26 матчей, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. «Ливерпуль» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» на 3 очка.