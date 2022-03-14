Тухель похвалил Хаверца за матч с «Ньюкаслом»

Рулевой «Челси» Томас Тухель в разговоре с журналистами высказался по поводу игры немецкого полузащитника Кая Хаверца в поединке с «Ньюкаслом».

Тухель сказал, что Кай сыграл невероятно и забил исключительный гол. Немецкий специалист отметил, что Хаверц проделывает огромный объём работы в каждом матче, что очень важно для команды. Томас добавил, что полузащитник великолепно распоряжается своими моментами.

Напомним, что благодаря голу Кая Хаверца лондонцы минимально обыграли «Ньюкасл» со счётом 1:0.