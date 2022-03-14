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Робинсон: С Холанном «Манчестер Сити» выйдет на новый уровень

14 Марта 2022 • 00:26 Комментировать

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон заявил изданию Football Insider, что нападающий Эрлинг Холанн способен поднять игру «Манчестер Сити» на новый уровень.

«Когда «Сити» играли с «Юнайтед» на «Олд Траффорд», они обыграли их со счетом 2:0, но могло быть и 22:0, если бы у них были Агуэро, Кейн или Холанн», - сказал Робинсон.

Он добавил, что в «Сити» у Холанна будет возможность забивать огромное количество голов и становиться лучшим бомбардиром АПЛ, благодаря моментам, которые создает команда.

В матчах за дортмундскую «Боруссию» Холанн забил 80 голов и сделал 21 результативную передачу.

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Манчестер Сити Пол Робинсон Эрлинг Холанн
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14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
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