Робинсон: С Холанном «Манчестер Сити» выйдет на новый уровень

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон заявил изданию Football Insider, что нападающий Эрлинг Холанн способен поднять игру «Манчестер Сити» на новый уровень.

«Когда «Сити» играли с «Юнайтед» на «Олд Траффорд», они обыграли их со счетом 2:0, но могло быть и 22:0, если бы у них были Агуэро, Кейн или Холанн», - сказал Робинсон.

Он добавил, что в «Сити» у Холанна будет возможность забивать огромное количество голов и становиться лучшим бомбардиром АПЛ, благодаря моментам, которые создает команда.

В матчах за дортмундскую «Боруссию» Холанн забил 80 голов и сделал 21 результативную передачу.