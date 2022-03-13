Лэмпард потребовал от своих игроков активизироваться

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард призвал своих игроков активизировать в битве за выживание. В прошедшем туре «Эвертон» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:1 вплотную приблизился к «зоне вылета».

«Мы не можем думать о «может быть» и «а что, если», о домашних или выездных играх. Нам остается только работать и бороться. Если вы хотите добраться до вершины лиги, вы должны сражаться. Если ты хочешь быть уверен, что останешься в лиге, ты тоже должен сражаться», - сказал Лэмпард после матча.

В последних 20 играх «Эвертон» одержал лишь 2 победы. На данный момент клуб находится в одной строчке от «зоны вылета» и опережает «Уотфорд», который идет на 18-м месте, лишь по разнице забитых и пропущенных голов.