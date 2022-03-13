Тухель: Нет никаких сомнений, что я останусь до конца сезона

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча с «Ньюкаслом» опроверг слухи о том, что он собирается покинуть клуб.

«Нет никаких сомнений, что я останусь до конца сезона, абсолютно», — сказал немец. «Нам просто нужно подождать, и нам все еще нужно шаг за шагом, потому что все может измениться».

При этом немецкий специалист надеется, что ситуация с «Челси» прояснится после того, как клуб будет продан.

«Но, как вы знаете, ситуация ясна — клуб выставлен на продажу, и мы надеемся, что все разрешится и у нас появится перспектива», - сказал он.

В прошедшем туре «Челси» выиграл у «Ньюкасла» со счетом 1:0 и продолжает занимать третью строчку в таблице АПЛ.