«Эвертон» установил собственный антирекорд по количеству очков

В очередном своем матче «Эвертон» принимал дома «Вулверхэмптон» и благополучно уступил сопернику с минимальным счетом. В текущем сезоне это было уже шестнадцатое поражение «ирисков», в двадцати шести проведенных матчах. Также клуб набрал на данный момент лишь двадцать два очка в турнирной таблице, и это - худший показатель для «Эвертона» за всю историю чемпионатов с тремя очками за победу. Еще никогда клуб не выступал так слабо после 26 проведенных матчей.

Напомним, что в былые времена клуб нередко претендовал на победу в чемпионате Англии, но в последний раз выиграл титул в 1987 году. В 1995 «Эвертон» в последний раз выиграл Кубок Англии.