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Фабиньо рассказал о том, как впервые встретил Моуринью

13 Марта 2022 • 22:11 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал изданию FourFourTwo о том, как познакомился с Жозе Моуринью.

В 2012 году бразилец получил предложение о контракте от резервной команды «Реала», рано утром прибыл в мадридскую гостиницу и лег спать. Через несколько минут в его номер постучались.

«Я посмотрел в глазок и не мог в это поверить. Это были Мендеш [агент игрока] и Жозе Моуринью! Я все еще был в пижаме, совсем не готовый к встрече с ним. Я даже не знал, что сказать», - поделился впечатлениями бразилец.

Несмотря на то, что полузащитник провел за основную команду «Реала» на поле всего 15 минут, сейчас он является игроком основного состава «Ливерпуля». В этом сезоне он сыграл 21 игру и забил 4 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Жозе Моуринью Фабиньо
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