Оуэн: «Арсенал» сможет бороться за титул АПЛ через пару лет

Бывший игрок сборной Англии Майкл Оуэн опубликовал пост в своем твиттере, в котором предрек «Арсеналу» борьбу за победу в АПЛ через два-три года.

«Артета – яркий пример менеджера, мнения которого придерживается клуб, и дает ему время, чтобы реализовать свои идеи. «Арсеналу» может потребоваться еще пара лет, чтобы начать борьбу за лигу, но клуб на правильном пути», - написал Оуэн.

На данный момент «Арсенал» занимает четвертое место в таблице АПЛ, что дает ему право претендовать на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.