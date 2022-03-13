Петр Чех: «Надеюсь, «Челси» сможет завершить текущий сезон»

Технический директор лондонского «Челси» Петр Чех осознает, что на данный момент клуб находится в тяжелой ситуации из-за наложенных санкций на российского миллиардера Романа Абрамовича.

У команды огромные сложности. Некоторые источники утверждают, что «Челси» даже не сможет приехать во Францию на ответный матч с «Лиллем» в рамках 1/8 Лиги чемпионов из-за финансовых ограничений.

«В клубе очень сложная ситуация, которая требует быстрых решений. Вопросов много, а ответов практически нет. В наших силах — контроль команды. Что дальше? Сложно сказать. Задача — сохранить клуб, целостность рабочей структуры. Очень надеюсь, что получится закончить сезон».