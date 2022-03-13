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Петр Чех: «Надеюсь, «Челси» сможет завершить текущий сезон»

13 Марта 2022 • 20:58 Комментировать
Технический директор лондонского «Челси» Петр Чех осознает, что на данный момент клуб находится в тяжелой ситуации из-за наложенных санкций на российского миллиардера Романа Абрамовича.

У команды огромные сложности. Некоторые источники утверждают, что «Челси» даже не сможет приехать во Францию на ответный матч с «Лиллем» в рамках 1/8 Лиги чемпионов из-за финансовых ограничений.

«В клубе очень сложная ситуация, которая требует быстрых решений. Вопросов много, а ответов практически нет. В наших силах — контроль команды. Что дальше? Сложно сказать. Задача — сохранить клуб, целостность рабочей структуры. Очень надеюсь, что получится закончить сезон». 
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Петр Чех Роман Абрамович
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окончен Саутгемптон 1:2 Уотфорд 1.55 4.20 6.00
окончен Лидс 2:1 Норвич
окончен Арсенал 2:0 Лестер 1.55 4.20 5.80
14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
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