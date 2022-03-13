Марез: Мы уверены в своей игре

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез рассказал журналистам о противостоянии с «Ливерпулем».

«Если бы не было «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» или «Арсенала», мы бы выигрывали чемпионаты каждый год. Когда другие команды выигрывают игры перед нашими матчами или после них – это делает нас голодными до побед. Это наша цель», - сказал он.

Марез также отметил, что, несмотря на то, что «Ливерпуль» вплотную приблизился к «Сити», любое поражение «мерсисайдцев» может положить конец гонке за титул.