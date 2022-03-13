«Вулверхэмптон» с минимальным счетом обыграл «Эвертон» в 29 туре АПЛ

«Эвертон» зафиксировал минимальное поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 0:1. Это четвертое поражение «ирисок» в АПЛ кряду. Лэмпард пока не может стабилизировать игру команды, которая продолжает бороться за выживание. В копилке клуба 22 балла, причем коллектив не опустился в зону вылета только благодаря разнице забитых и пропущенных.

«Вулверхэмптон» поразил сетку ворот «ирисок» на 49-й минуте и тут же перешел к оборонительным действиям.

«Волки» продолжают борьбу за еврокубки, а гандикап от первой шестерки составляет 2 очка.