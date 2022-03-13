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«Вулверхэмптон» с минимальным счетом обыграл «Эвертон» в 29 туре АПЛ

13 Марта 2022 • 19:32 Комментировать
Эвертон
0:1
Вулверхэмптон
окончен
«Эвертон» зафиксировал минимальное поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 0:1. Это четвертое поражение «ирисок» в АПЛ кряду. Лэмпард пока не может стабилизировать игру команды, которая продолжает бороться за выживание. В копилке клуба 22 балла, причем коллектив не опустился в зону вылета только благодаря разнице забитых и пропущенных.

«Вулверхэмптон» поразил сетку ворот «ирисок» на 49-й минуте и тут же перешел к оборонительным действиям.

«Волки» продолжают борьбу за еврокубки, а гандикап от первой шестерки составляет 2 очка.

Протокол игры  
Эвертон 0:1Вулверхэмптон
  49'Коди Конор (0:1)
Пикфорд ДжорданКенни Джонджо   75'   78'Холгейт Мэйсон   69'Годфри Бен   84'Коулмэн ШеймусДукуре АбдулайВан де Бек ДонниМиколенко Виталий  59' (Алли Деле (  59') Гордон ЭнтониГрэй Демарай  74' (Таунсенд Андрос (  74') Ришарлисон
Запасные: Бегович АсмирГомеш АндреАллан МаркесЭль-Гази АнварКин МайклАйуоби АлексРондон Саломон
Са ЖозеКилман МаксКоди Конор   64'Саисс РоменХонни КастроМоутинью ЖоауДендонкер Леандер  83' (Тринкан Франсишку (  83') Невеш РубенМарсал ФернандоХи-Чан Хван  16' (Поденсе Даниэл (  16') Хименес Рауль  88' (Силва Фабио (  88')
Запасные: Toti GomesКандл ЛюкШикинью IIIБоли ВийиАит-Нури РаянРадди Джон
13 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Эвертон Вулверхэмптон Фрэнк Лэмпард
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окончен Вест Хэм 2:1 Астон Вилла 2.55 3.30 2.90
окончен Челси 1:0 Ньюкасл 1.40 4.70 8.00
окончен Эвертон 0:1 Вулверхэмптон 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 1:2 Уотфорд 1.55 4.20 6.00
окончен Лидс 2:1 Норвич
Идет 67 минута Арсенал 2:0 Лестер 1.55 4.20 5.80
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