«Вулверхэмптон» с минимальным счетом обыграл «Эвертон» в 29 туре АПЛ

«Вулверхэмптон» поразил сетку ворот «ирисок» на 49-й минуте и тут же перешел к оборонительным действиям.
«Волки» продолжают борьбу за еврокубки, а гандикап от первой шестерки составляет 2 очка.
Протокол игры
|49'Коди Конор (0:1)
Пикфорд Джордан•Кенни Джонджо 75' • 78'Холгейт Мэйсон • 69'Годфри Бен • 84'Коулмэн Шеймус•Дукуре Абдулай•Ван де Бек Донни•Миколенко Виталий 59' (Алли Деле ( 59') •Гордон Энтони•Грэй Демарай 74' (Таунсенд Андрос ( 74') •Ришарлисон
Са Жозе•Килман Макс•Коди Конор • 64'Саисс Ромен•Хонни Кастро•Моутинью Жоау•Дендонкер Леандер 83' (Тринкан Франсишку ( 83') •Невеш Рубен•Марсал Фернандо•Хи-Чан Хван 16' (Поденсе Даниэл ( 16') •Хименес Рауль 88' (Силва Фабио ( 88')
13 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).