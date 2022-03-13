«Уотфорд» и «Лидс» одержали победы в 29-м туре АПЛ

Завершились очередные два матча 29-го тура Английской премьер-лиги. «Лидс» у себя дома переиграл «Норвич» (2:1), а «Уотфорд» на выезде переиграл «Саутгемптон» (2:1).
За «Лидс» голы забили Родриго Морено и Джо Гелхардт, единственный мяч за «Норвич» провёл Кенни Маклин.
«Уотфорд» победил «Саутгемптон» благодаря дублю Хуана Эрнандеса, хозяева же довольствовались лишь голом Мохамеда Эльюнусси.
Протокол игры
|14'Эрнандес Хуан (0:1)
|34'Эрнандес Хуан (0:2)
|(1:2) Эльюнусси Мохамед45'
Форстер Фрейзер•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян • 76'Салису Мохаммед•Перро Ромен • 48'Смоллбоун Уильям 46' (Броя Армандо ( 46'•Лонг Шейн 90') •Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль 65' 74' (Редмонд Натан ( 74') •Эльюнусси Мохамед•Армстронг Стюарт•Адамс Че
Фостер Бен•Фемения Кико 90' (Каткарт Крейг ( 90') •Кабаселе Кристиан•Самир Каэтано•Камара Ассан•Сиссоко Мусса • 86'Луза Имран•Куцка Юрай•Эрнандес Хуан 60' 90' (Сема Кен ( 90') •Деннис Эммануэль 87' (Кинг Джошуа ( 87') •Педро Жоао
13 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры
|(1:0) Морено Родриго14'
|90'Маклин Кенни (1:1)
|(2:1) Гелхардт Джо90'
Мелье Иллан•Эйлинг Люк • 26'Льоренте Диего•Стрёйк Паскаль•Даллас Стюарт•Форшоу Адам•Клих Матеуш 90' (Гелхардт Джо ( 90') •Джеймс Дэниэл • 77'Морено Родриго 60' (Кох Робин ( 60') •Рафинья Диас•Бэмфорд Патрик 46' (Харрисон Джек ( 46' ) 71'
Крул Тим•Ааронс Макс 77' 88' (Гилмор Билли ( 88') •Кабак Озан•Гибсон Бен•Уильямс Брендон•Рупп Лукас 46' (Норманн Матиас ( 46') •Лис-Мелу Пьерр•Маклин Кенни•Сарджент Джош 62' (Jonathan Rowe ( 62') •Пукки Теэму•Рашица Милот
13 марта. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).