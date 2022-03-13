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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Уотфорд» и «Лидс» одержали победы в 29-м туре АПЛ

13 Марта 2022 • 19:28 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Уотфорд
окончен

Завершились очередные два матча 29-го тура Английской премьер-лиги. «Лидс» у себя дома переиграл «Норвич» (2:1), а «Уотфорд» на выезде переиграл «Саутгемптон» (2:1).

За «Лидс» голы забили Родриго Морено и Джо Гелхардт, единственный мяч за «Норвич» провёл Кенни Маклин.

«Уотфорд» победил «Саутгемптон» благодаря дублю Хуана Эрнандеса, хозяева же довольствовались лишь голом Мохамеда Эльюнусси.

Протокол игры  
Саутгемптон 1:2Уотфорд
  14'Эрнандес Хуан (0:1)
  34'Эрнандес Хуан (0:2)
(1:2) Эльюнусси Мохамед45'   
Форстер ФрейзерУокер-Питерс КайлБеднарек Ян   76'Салису МохаммедПерро Ромен   48'Смоллбоун Уильям  46' (Броя Армандо (  46'Лонг Шейн  90') Уорд-Праус ДжеймсРомеу Ориоль   65'  74' (Редмонд Натан (  74') Эльюнусси МохамедАрмстронг СтюартАдамс Че
Запасные: Валери ЯнСтивенс ДжекДиалло ИбраимаАрмстронг АдамКабальеро ВиллиУолкотт Тео
Фостер БенФемения Кико  90' (Каткарт Крейг (  90') Кабаселе КристианСамир КаэтаноКамара АссанСиссоко Мусса   86'Луза ИмранКуцка ЮрайЭрнандес Хуан   60'  90' (Сема Кен (  90') Деннис Эммануэль  87' (Кинг Джошуа (  87') Педро Жоао
Запасные: Каембе ЭдоТрост-Эконг ВиллиамКлеверли ТомКалу СамуэльМасина АдамБахманн Даниэль
13 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры  
Лидс 2:1Норвич
(1:0) Морено Родриго14'   
  90'Маклин Кенни (1:1)
(2:1) Гелхардт Джо90'   
Мелье ИлланЭйлинг Люк   26'Льоренте ДиегоСтрёйк ПаскальДаллас СтюартФоршоу АдамКлих Матеуш  90' (Гелхардт Джо (  90') Джеймс Дэниэл   77'Морено Родриго  60' (Кох Робин (  60') Рафинья ДиасБэмфорд Патрик  46' (Харрисон Джек (  46'   71')
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоГринвуд СэмБейт ЛьюисШеклтон ДжеймиКрессвел Чарли
Крул ТимАаронс Макс   77'  88' (Гилмор Билли (  88') Кабак ОзанГибсон БенУильямс БрендонРупп Лукас  46' (Норманн Матиас (  46') Лис-Мелу ПьеррМаклин КенниСарджент Джош  62' (Jonathan Rowe (  62') Пукки ТеэмуРашица Милот
Запасные: Jonathan TomkinsonГанн ЭнгусЯннулис ДимитрисДауэлл КиранСоренсен ЯкобПлахета Пшемыслав
13 марта. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Саутгемптон Норвич Уотфорд
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окончен Вест Хэм 2:1 Астон Вилла 2.55 3.30 2.90
окончен Челси 1:0 Ньюкасл 1.40 4.70 8.00
окончен Эвертон 0:1 Вулверхэмптон 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 1:2 Уотфорд 1.55 4.20 6.00
окончен Лидс 2:1 Норвич
Идет 67 минута Арсенал 2:0 Лестер 1.55 4.20 5.80
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