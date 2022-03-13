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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался голкипером «Вест Бромвича»

13 Марта 2022 • 19:23 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался вратарем «Вест Бромвича» Сэмом Джонстоном. Предполагается, что он может стать смещиком Давида де Хеа, так нынешний второй вратарь «МЮ» Дин Хендерсон собирается покинуть команду.

Джонстон является воспитанником академии «Юнайтед». Он провел в Манчестере 6 лет профессиональной карьеры, но ни разу так и не вышел на поле в форме манкунианского клуба.

Сообщается, что «МЮ» придется выдержать конкуренцию ха вратаря с таким клубами, как «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Вест Хэм».

В этом сезоне в составе «ВБА» Джонстон провел 31 матч, 13 из которых отстоял «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Сэм Джонстон
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