Гол Хаверца на 89-й минуте принес победу «Челси» над «Ньюкаслом»

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Челси» на своем поле вырвал победу у «Ньюкасла».

Встреча, проходившая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Кай Хаверц на 89-й минуте.

Команда Томаса Тухеля осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие набрали 59 очков после 28 матчей. «Ньюкасл» с 31 очком остался на 14-м месте.

В следующем туре, который состоится 2 апреля «Челси» сыграет с «Брентфордом» в рамках 29- го тура АПЛ. «Сороки» 17 марта примут «Эвертон».