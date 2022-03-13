Гол Хаверца на 89-й минуте принес победу «Челси» над «Ньюкаслом»

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Челси» на своем поле вырвал победу у «Ньюкасла».
Встреча, проходившая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник Кай Хаверц на 89-й минуте.
Команда Томаса Тухеля осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие набрали 59 очков после 28 матчей. «Ньюкасл» с 31 очком остался на 14-м месте.
В следующем туре, который состоится 2 апреля «Челси» сыграет с «Брентфордом» в рамках 29- го тура АПЛ. «Сороки» 17 марта примут «Эвертон».
Протокол игры
|(1:0) Хаверц Кай89'
Менди Эдуар•Чалоба Трево•Кристенсен Андреас•Рюдигер Антонио•Сарр Маланг 78' (Пулишич Кристиан ( 78') •Канте Н'Голо•Жоржиньо II•Маунт Мэйсон 63' (Ковачич Матео ( 63' ) • 87'Зиеш Хаким • 59'Хаверц Кай • 39'Вернер Тимо 63' (Лукаку Ромелу ( 63')
13 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).