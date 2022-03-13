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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гол Хаверца на 89-й минуте принес победу «Челси» над «Ньюкаслом»

13 Марта 2022 • 18:54 Комментировать (1)
Челси
1:0
Ньюкасл
окончен

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Челси» на своем поле вырвал победу у «Ньюкасла». 

Встреча, проходившая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Кай Хаверц на 89-й минуте.

Команда Томаса Тухеля осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие набрали 59 очков после 28 матчей. «Ньюкасл» с 31 очком остался на 14-м месте.

В следующем туре, который состоится 2 апреля «Челси» сыграет с «Брентфордом» в рамках 29- го тура АПЛ. «Сороки» 17 марта примут «Эвертон».

Протокол игры  
Челси 1:0Ньюкасл
(1:0) Хаверц Кай89'   
Менди ЭдуарЧалоба ТревоКристенсен АндреасРюдигер АнтониоСарр Маланг  78' (Пулишич Кристиан (  78') Канте Н'ГолоЖоржиньо IIМаунт Мэйсон  63' (Ковачич Матео (  63'   87') Зиеш Хаким   59'Хаверц Кай   39'Вернер Тимо  63' (Лукаку Ромелу (  63')
Запасные: Лофтус-Чик РубенСилва ТьягоБаркли РоссАспиликуэта СесарАлонсо МаркосАррисабалага КепаНьигес Сауль
Дубравка МартинМанкильо ХавиЛасcеллс ДжамалШёр ФабианБёрн ДэнТаргетт МэттАльмирон Мигель  69' (Сен-Максимен Аллан (  69') Лонгстафф ШонГимараэс Бруно   80'Мёрфи Джейкоб   50'Вуд Крис
Запасные: Ритчи МэттФрейзер РайанГейл ДуайтДамметт ПолКрафт ЭмильГиллеспи МаркДарлоу Карл
13 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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окончен Вест Хэм 2:1 Астон Вилла 2.55 3.30 2.90
окончен Челси 1:0 Ньюкасл 1.40 4.70 8.00
окончен Эвертон 0:1 Вулверхэмптон 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 1:2 Уотфорд 1.55 4.20 6.00
окончен Лидс 2:1 Норвич
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
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