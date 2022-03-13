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Чех: Будет ли персонал «Челси» по-прежнему получать зарплату? Не знаю.

13 Марта 2022 • 18:10 Комментировать

Технический директор «Челси» Петр Чех ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации в клубе. Особенно представителей СМИ интересовала тема выплат заработной платы обслуживающему персоналу.

«Мы надеемся, что ситуация скоро прояснится. Мы надеемся, что люди, работающие в клубе, смогут получать свою зарплату, жить своей жизнью и работать», - сказал Чех.

Он добавил, что сейчас у него нет четкого ответа на этот вопрос и поэтому планировать будущее развитие событий пока невозможно.

Чех также сообщил, что в клубе надеются, что главный тренер Томас Тухель не покинет свой пост до срока окончания контракта 0 2924 года. Но отметил, что ситуация может измениться в любой момент.

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Челси Петр Чех
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