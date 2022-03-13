Лондонский «Арсенал» интересуется футболистом «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» интересуется хавбеком «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на данный момент находится в аренде в «Астон Вилле».

Издание Diario Sport сообщает, что «канониры» уже связывались с представителями бразильского футболиста.

«Астон Вилла» может выкупить Коутиньо будущим летом за 40 млн евро. Клуб из Лондона надеется, что «львы» не смогут позволить себе оформить трансфер за вышеуказанную сумму.

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сообщил руководству, что хотел бы видеть Коутиньо в команде на долгосрочной основе.

Менеджмент «Барселоны» ожидает получить будущим летом сразу несколько предложений по трансферу бразильца, если сделка с «Виллой» не будет завершена. Коутиньо находится в шорт-листе «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».