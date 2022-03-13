Кьеллини сравнил Поля Погба с Леброном Джеймсом

Джорджо Кьеллини, который ранее играл с Полем Погба в «Ювентусе», сравнил своего бывшего одноклубника с известным баскетболистом Леброном Джеймсом. Его слова передает The Times.

«Погба - это Леброн Джеймс в футболе», - заявил Кьеллини.

По его словам, после перехода из «Манчестер Юнайтед», Погба впечатлил его тем, что он демонстрировал на тренировках.

Кьеллини выразил сожаление о том, что сейчас в составе «красных дьяволов» он не может демонстрировать того уровня игры, который он показывал ранее.

Защитник отметил, что Погба способен на многое, но ему мешают частые травмы, которые он получает в последнее время.