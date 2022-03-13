Тен Хаг готов к работе в «Манчестер Юнайтед»

Действующий наставник «Аякса» Эрик тен Хаг заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mirror.

«Красные дьяволы» находятся в постоянных поисках специалиста, который сможет заменить на посту временного тренера Ральфа Рангника. Ранее они уже обращались к тен Хагу, однако специалист ответил отказом.

Теперь Эрик тен Хаг сменил свою позицию. По информации источников, тренер недоволен тем, что руководство «Аякса» постоянно продает перспективных игроков, а не оставляет их в составе.

Политика руководства клуба подталкивает специалиста к тому, чтобы согласиться на предложение «Манчестер Юнайтед».