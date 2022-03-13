Салах останется в АПЛ даже если не договорится с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассчитывает остаться в АПЛ при любом исходе переговоров со своим нынешним клубом, сообщает Football Insider.

По информации источника, египтянин не может договориться со своим нынешним клубом о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста с «красными» истекает летом 2023 года.

Как бы не завершились переговоры, 29-летний футболист не намерен переезжать в другую лигу и хочет остаться в АПЛ.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил 20 голов и сделал 10 результативных передач в 26 матчах.

В начале февраля египтянин в составе своей национальной сборной дошёл до финала Кубка Африки, где уступил Сенегалу (0:1).