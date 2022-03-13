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Лукаку разозлился на СМИ из-за сообщений о том, что он хочет уйти из «Челси»

13 Марта 2022 • 12:22 Комментировать

Бельгийский форвард «Челси» Ромелу Лукаку недоволен работой СМИ. Футболиста разозлило то, что журналисты написали о его желании покинуть клуб.

После того, как стало известно, что на Романа Абрамовича наложили санкции, журналисты стали писать о том, что Лукаку задумался над возвращением в «Интер».

Как сообщает The Telegraph, бельгиец даже не думает о том, чтобы уходить из команды. Он считает, что сейчас все футболисты должны сплотиться для того, чтобы вместе преодолеть все трудности, который возникают у «синих» сейчас.

В «Челси» добавили, что Лукаку вместе с остальными работает над стабилизацией ситуации в команде.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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