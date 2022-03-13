Hyundai временно приостановил сотрудничество с «Челси»

Автомобилестроительная компания Hyundai приостановила спонсорское сотрудничество с «Челси».

«Мы обратились в «Челси» с просьбой временно приостановить наше спонсорство. Мы понимаем, что это решение повлияет на многих болельщиков клуба, но учитывая обстоятельства и санкции правительства Великобритании, мы считаем, это правильным шагом», — цитирует Hyundai Goal.com.

Напомним, ранее британское правительство наложило санкции на владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за событий, происходящих в Украине. Все активы российского бизнесмена были заморожены.

На данный момент «Челси» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 13 марта, в рамках 29-го тура чемпионата Англии «аристократы» встретятся с «Ньюкаслом». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.