Эвра высмеял хейтеров Криштиану Роналду

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в социальных сетях высмеял тех, кто негативно относится к Криштиану Роналду. После матча с «Тоттенхэмом» экс-футболист посвятил пост португальцу.

«Бро, прошу, продолжай быть проблемой», - написал Эвра и выложил совместную фотографию с португальским форвардом.

Напомним, что прошедший матч с «Тоттенхэмом» завершился со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов». Все три мяча «шпорам» забил Роналду.

После этого ряд футбольных экспертов, которые критиковали португальца, изменили свое мнение о его результативности в составе «Манчестер Юнайтед».