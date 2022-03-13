Мане: «Не хочу жить как Роналду и Неймар»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о роскошной жизни современных футболистов.

«Не хочу производить впечатление слишком критичного человека, но меня раздражают ценности в футболе. Меня воспитывали совсем по-другому. Поэтому я стараюсь дистанцироваться от всего этого», — цитирует Мане L’Équipe.

Нападающий отметил, что следит за Криштиану Роналду и Неймаром в соцсетях, но такая жизнь не для него.

В нынешнем сезоне АПЛ Мане забил 12 голов и сделал одну результативную передачу в 25 встречах. В феврале футболист, вместе со сборной Сенегала, выиграл Кубок Африки, в финале турнира по пенальти одолев Египет.