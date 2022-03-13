Льорис заявил, что Роналду был в лучшей форме во время матча с «Тоттенхэмом»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис подвел итоги встречи с «Тоттенхэмом». Напомним, что встреча закончилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.

По словам Льориса, его одноклубники сыграли хорошо, а по итогам встречи команда заслуживала большего.

Отдельно он отметил игру Криштиану Роналду, который оформил хет-трик. По мнению Льориса, португалец находился в своей лучшей форме. Голкипер отметил, что Роналду было сложно сдерживать, и нельзя было давать ему свободу действий.

«Результат, конечно, отрицательный. Надо проанализировать все и прибавить в некоторых аспектах», - сказал голкипер в интервью SkySports.