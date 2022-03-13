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«Челси» разрешили потратить часть замороженных денег Абрамовича

13 Марта 2022 • 09:06 Комментировать

Власти Великобритании пошли на встречу лондонскому «Челси». Команде позволили взять деньги из замороженных фондов Абрамовича.

После того, как стало известно, что российский владелец клуба попал под санкции, а все его средства заморожены, в СМИ появилась информация о том, что «синие» рискуют не доиграть текущий сезон.

Как сообщает The Sun, британские власти пошли навстречу клубу. Им позволили потратить деньги с продажи телевизионных прав, а также разрешили использовать полученные ранее призовые.

Временный пересмотр лицензии клуба позволит «синим» не испытывать проблем в ближайшее время, однако команде нужно как можно скорее менять владельца.


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Челси Роман Абрамович Апл
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