«Челси» разрешили потратить часть замороженных денег Абрамовича

Власти Великобритании пошли на встречу лондонскому «Челси». Команде позволили взять деньги из замороженных фондов Абрамовича.

После того, как стало известно, что российский владелец клуба попал под санкции, а все его средства заморожены, в СМИ появилась информация о том, что «синие» рискуют не доиграть текущий сезон.

Как сообщает The Sun, британские власти пошли навстречу клубу. Им позволили потратить деньги с продажи телевизионных прав, а также разрешили использовать полученные ранее призовые.

Временный пересмотр лицензии клуба позволит «синим» не испытывать проблем в ближайшее время, однако команде нужно как можно скорее менять владельца.