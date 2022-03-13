«Челси» может перейти в руки владельца баскетбольной команды

Новым владельцем лондонского «Челси» может стать Энтони Ресслер. Американский миллиардер владеет баскетбольным клубом «Аталанта Хоукс».

Как сообщает The Sun, Ресслер рассматривает возможность покупки футбольного клуба, после того, как действующий владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции.

Напомним, что британские власти уже отстранили россиянина от управления клубом, а это значит, что Абрамович может сделать серьезную скидку потенциальному покупателю.

Изначально он хотел получить за «синих» не менее трех миллиардов фунтов, однако в текущей ситуации потенциальный покупатель может рассчитывать на серьезный торг.