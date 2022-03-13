Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может перейти в руки владельца баскетбольной команды

13 Марта 2022 • 08:59 Комментировать

Новым владельцем лондонского «Челси» может стать Энтони Ресслер. Американский миллиардер владеет баскетбольным клубом «Аталанта Хоукс».

Как сообщает The Sun, Ресслер рассматривает возможность покупки футбольного клуба, после того, как действующий владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции.

Напомним, что британские власти уже отстранили россиянина от управления клубом, а это значит, что Абрамович может сделать серьезную скидку потенциальному покупателю.

Изначально он хотел получить за «синих» не менее трех миллиардов фунтов, однако в текущей ситуации потенциальный покупатель может рассчитывать на серьезный торг.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.03  17:00 Вест Хэм ... Астон Вилла 1.87 3.90 4.00
13.03  17:00 Челси ... Ньюкасл 1.21 0.00 0.00
13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
10:21 · Англия. Премьер-лига
Эвра высмеял хейтеров Криштиану Роналду
10:18 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Не хочу жить как Роналду и Неймар» 1
10:18 · Англия. Премьер-лига
Роналду – лучший бомбардир в истории: за кого и сколько забивал Криштиану
09:30 · Англия. Премьер-лига
Льорис заявил, что Роналду был в лучшей форме во время матча с «Тоттенхэмом»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Рангник объяснил, почему выпустил Роналду в стартовом составе 1
09:20 · Англия. Премьер-лига
Первый хет-трик в АПЛ Роналду оформил 14 лет назад
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разрешили потратить часть замороженных денег Абрамовича
09:03 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин отреагировал на хет-трик Роналду
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может перейти в руки владельца баскетбольной команды
08:56 · Англия. Премьер-лига
Рангник пошутил о хет-трике Роналду
07:52 · Англия. Премьер-лига
Уже 16 лет кряду Роналду забивает не менее десяти голов в чемпионате
06:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду забил свой 100-й гол в карьере в отрезке с 1-й до 15-й минуты матча
06:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приглашал Хави, но получил отказ 1
01:06 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Стать легендой или выбрать деньги – решать Салаху» 1
01:02 · Англия. Премьер-лига
Каррагер объяснил, почему судья не удалил вратаря «Брайтона»
Все новости
Рекомендуем